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Черчесов: «Я привык ставить перед собой максимальные цели»

11 августа 2016, 13:47
4

Новый наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера национальной команды. Специалист отметил, что нужно перестать заниматься недооценкой собственных сил, а также подтвердил, что в тренерский штаб войдут Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

«Первое – нужно перестать плакаться и недооценивать себя. Я привык ставить перед собой максимальные цели. Но если я буду говорить, что ставлю цель выиграть чемпионат мира, – это будет легкомысленно, мягко говоря. Первый шаг – сделать команду, реально оценить себя и тогда уже можно будет ставить конкретные слова. Кидаться сейчас громкими словами неправильно.

У меня есть тренерский штаб, который всегда мне помогал. Мы дополняем друг друга, и они будут со мной и в сборной: Ромащенко, Стауче и Паников», – сказал Черчесов.

Напомним, соглашение Черчесова с РФС рассчитано до 2018 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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KorolShut
1470912897
Нашу сборную тренировать - только карьеру себе портить
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gunstilzit
1470913391
То он пообещал выйти в финал чм,то выиграть чм легкомысленно.опредились уже Стас.да и тш круче некуда.
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Мирошечка
1470923282
Черчесов: «Я привык ставить перед собой максимальные цели»
........................................................................................................................................................................................................................................................................ И привык, что меня вместе с этими целями быстренько вышибали. Потому как цели нужно не только ставить, но и достигать их. Но не так как в Спартаке, Амкаре, Тереке и Динамо. Вы там себя наверное не правильно оценили.
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