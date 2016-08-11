Черчесов: «Я привык ставить перед собой максимальные цели»

Новый наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера национальной команды. Специалист отметил, что нужно перестать заниматься недооценкой собственных сил, а также подтвердил, что в тренерский штаб войдут Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

«Первое – нужно перестать плакаться и недооценивать себя. Я привык ставить перед собой максимальные цели. Но если я буду говорить, что ставлю цель выиграть чемпионат мира, – это будет легкомысленно, мягко говоря. Первый шаг – сделать команду, реально оценить себя и тогда уже можно будет ставить конкретные слова. Кидаться сейчас громкими словами неправильно.

У меня есть тренерский штаб, который всегда мне помогал. Мы дополняем друг друга, и они будут со мной и в сборной: Ромащенко, Стауче и Паников», – сказал Черчесов.

Напомним, соглашение Черчесова с РФС рассчитано до 2018 года.