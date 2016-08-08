Семин готов вернуться в «Локомотив»

Бывший главный тренер и президент «Локомотива» Юрий Семин признался, что готов рассмотреть вариант своего возвращения в стан железнодорожников.

«Я не могу комментировать отставку Черевченко, пусть руководители клуба дают комментарии. Конечно, я бы вернулся в «Локомотив», так как клуб для меня небезразличен. Но это зависит не только от меня. Если мне поступит предложение, то я его рассмотрю», – заявил Семин.

Напомним, сегодня стало известно о том, что нынешний наставник «Локомотива» Игорь Черевченко подал в отставку.