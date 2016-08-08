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  • Кудряшов: «Наверное, Ростову не нужна команда Премьер-лиги»

Кудряшов: «Наверное, Ростову не нужна команда Премьер-лиги»

8 августа 2016, 01:35
23

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился своим мнением о состоянии дел в донском клубе.

«Посмотрите на стадион «Олимп-2». Он не проходит по 22 пунктам для матчей еврокубков. Нам говорят, что работа по его улучшению ведется. Зайдите в раздевалку: все как было изначально, так и осталось. Не понимаю, для кого мы играем.

То же самое – про билетную программу. Ее нет. В прошлом сезоне на матче с любым соперником трибуны были заполнены. А сейчас из-за высоких цен на билеты не все болельщики могут прийти на игру.

Наверное, в Ростове не нужна команда РФПЛ. Это мое мнение. Что будем делать? Спросите у руководства, что мы будем делать дальше. Сейчас у нас одна задача – тренироваться и играть. В общем, посмотрим», – заявил Кудряшов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Кудряшов Федор
Комментарии (23)
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Китaец
1470611646
"Не понимаю, для кого мы играем." Это хуёво. Если бы вы зарабатывали ровно столько, сколько за вас платят посмотреть.. . В общем пизда росфутболу прописана была давно. У нас чемпионат мира в фнл и пфл, посмотрите участников. Играйте для себя.
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Китaец
1470611723
Теперь только тру футбол - апл,серия а, и говно испанское, которое уже всех заебало.
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СОКОЛ САРАТОВ
1470613111
Если бы нужна была то оставили Бердыева
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simoron81
1470620122
да рукодству области по ходу наплевать
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sargassov
1470626169
Чего жаловаться? Кудряшов покажи себя в лиге, перейди куда нибудь в Твенте или Шемрок Роверс. У вас то как раз сейчас судьба покруче чем у Арсенала с Оренбургом
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kykyi
1470628802
Все как в "совке". Большой начальник приказал, что бы в каждом регионе была команда, нагнули бизнес, обязали губеров. Они скрипя, нехотя подчинились( сам футбол и команда, это для них лишняя обуза). А тут неожиданно 2 место и ЛЧ, нужно еще денег влить. Но они не готовы, да и не нужно им этого, не нужен им футбол , не зарабатывают они с него. Они его содержат, только потому, что "Начальник" приказал, что бы своих постов не лишиться. Ни какой у нас не профессиональный футбол, у нас футбол по приказу "Начальника", поэтому, считаю, буковку "П" из РФПЛ, нужно убрать давно.
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RJM555
1470634527
кудряшова в депутаты!!!!!!
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Daxa09
1470635125
100 % они и Бердыеву наобещали и ничего не сделали
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aleksander
1470650900
Жаль будет Ростов, если команда развалиться...
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balaton78
1470663700
ЗА отставку Голубева https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#share
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