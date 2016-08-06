Бубнов: «Нет Дзюбы и Гарая, но по составу и амбициям «Зенит» должен побеждать «Уфу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РФПЛ между «Уфой» и «Зенитом».

«В первом туре против «Локомотива» питерская команда выглядела солидно, но подвела реализация. Не было Артема Дзюбы, а его партнеры забить не сумели. Хотя давление «Зенит» на ворота соперника оказывал приличное. У команды виден почерк, но пока есть еще над чем работать.

В матче с «Уфой» жду от «Зенита» победы, пусть даже минимальной. Команда, ставящая перед собой высокие задачи, не имеет права допускать второй осечки в чемпионате подряд. Хотя добиться ее будет непросто – Дзюба снова не примет участия в игре, не будет и Гарая. Зато есть шанс выйти на поле у новичка Роберта Мака, на которого интересно посмотреть. В любом случае, по составу и амбициям Питер должен побеждать», – сказал Бубнов.