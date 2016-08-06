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  • Бубнов: «Нет Дзюбы и Гарая, но по составу и амбициям «Зенит» должен побеждать «Уфу»

Бубнов: «Нет Дзюбы и Гарая, но по составу и амбициям «Зенит» должен побеждать «Уфу»

6 августа 2016, 16:17
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РФПЛ между «Уфой» и «Зенитом».

«В первом туре против «Локомотива» питерская команда выглядела солидно, но подвела реализация. Не было Артема Дзюбы, а его партнеры забить не сумели. Хотя давление «Зенит» на ворота соперника оказывал приличное. У команды виден почерк, но пока есть еще над чем работать.

В матче с «Уфой» жду от «Зенита» победы, пусть даже минимальной. Команда, ставящая перед собой высокие задачи, не имеет права допускать второй осечки в чемпионате подряд. Хотя добиться ее будет непросто – Дзюба снова не примет участия в игре, не будет и Гарая. Зато есть шанс выйти на поле у новичка Роберта Мака, на которого интересно посмотреть. В любом случае, по составу и амбициям Питер должен побеждать», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Бубнов Александр
Комментарии (10)
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egrrr
1470492169
никто никому ничего не должен!
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Kos77
1470492371
Зюбка бухает без Хулька)))
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APchelov
1470492665
Это очень хорошо, что Дзюба не играет. Он, что есть, что нет его, пользы ноль
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Valera-Verim
1470495623
лучше обосраться от АЕКа,чем на голубого кокошу смотреть.
Ответить
Valera-Verim
1470495709
а где же ваш ИБРАГИМОВИЧ? забухал-переживает за родное мяско?
Ответить
kimi2005
1470496404
А то бревно играет на первых ролях!
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Диктор
1470497030
Гарай это действительно потеря,а про Дзюбу могу сказать это явно улучшение игры впереди,хоть никто мешаться не будет в атаке.
Ответить
опус 2
1470500047
Бублик, в который раз, лажается со своими прогнозами !
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SunRomeS
1470501066
Опять всё мимо набубнил)))))))))))))))))
Ответить
denekb1977
1470501138
надо против бубы ставить и походу шоколад настанет
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