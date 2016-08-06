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  • Юран: «Бердыев? Пора уже «Спартаку» становиться чемпионами и попадать в Лигу чемпионов»

Юран: «Бердыев? Пора уже «Спартаку» становиться чемпионами и попадать в Лигу чемпионов»

6 августа 2016, 13:01
19

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» наставника «Ростова» Курбана Бердыева. Напомним, ранее данную должность покинул Дмитрий Аленичев.

«Меня это не удивило. Во-первых, потому что были предварительно переговоры с Бердыевым. Во-вторых, тренер доказал своей работой, что может добиваться максимальных целей. Я думаю, «Спартак» от этого теперь только выиграет. Пора уже им становиться чемпионами и попасть в Лигу чемпионов», – сказал Юран.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Юран Сергей
Комментарии (19)
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swot1205
1470477803
Золотые слова. Только не пойму почему сразу его не забрали.
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sochi-2013
1470477899
С этим составом может. Если еще Азмуна приведет, заявка будет серьезная.
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APchelov
1470480134
Ну попадёт Спартак в лч, и что? Может, лучше не позорить славное имя Спартака и страны на всю Европу? Пусть дома сидят - до заграницы не доросли ещё
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Ростов1930
1470480197
Если это так как все пишут, тот позор Спартаку и позор Бердыеву. Время покажет, Бердыев нашепчет и спартачей сразу появятся крылья? Ещё посмотрим, но конечно жаль, что команда верила в него и старалась, он предал ребят. Деньги делают всё, совести и чести уже давно нет, во всяком случае в футболе, всё, буквально всё продаётся и всё покупается. Жаль...
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ded-Boris30
1470481644
По приходе Бердыева в "Спартак" молодежи,которую стали подтягивать к основе:Кутьину,Кутепову,Мелкадзе,Зуеву и прочим,нужно будет перестать мечтать о ней (основе),ибо Бердыев не умеет работать с молодежью,ему плевать на молодых воспитанников клуба. Так было,так есть и так будет.
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MAE
1470481884
Папа ,спартак станенет чемпионом? Нет сынок ,это- фантастика.
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aleksander
1470482353
А толку то????
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monser08
1470483430
Ага , в ЛЧ хрюндели уже давно не позорились
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ilichkadr
1470484600
Не будет Бердыева в Спартаке. Очередная утка. Придет варяг, наберет очередных посредственных легионеров и до свидания спартаковская молодежь........
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никита голоян
1470485922
Спартак средняя командочка с хорошим музеем))))Всем ходить в музей и вспоминать молодость)))
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