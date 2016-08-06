Юран: «Бердыев? Пора уже «Спартаку» становиться чемпионами и попадать в Лигу чемпионов»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» наставника «Ростова» Курбана Бердыева. Напомним, ранее данную должность покинул Дмитрий Аленичев.

«Меня это не удивило. Во-первых, потому что были предварительно переговоры с Бердыевым. Во-вторых, тренер доказал своей работой, что может добиваться максимальных целей. Я думаю, «Спартак» от этого теперь только выиграет. Пора уже им становиться чемпионами и попасть в Лигу чемпионов», – сказал Юран.