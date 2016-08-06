Раньери: «Лестер» хочет выиграть Суперкубок Англии»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед». Напомним, игра пройдет 7 августа на стадионе «Уэмбли».

«Эта встреча не является дружественной. Мы хотим показать свой максимум, как и «Манчестер Юнайтед». Выиграть хотят обе команды.

Я уже забыл о том, что было в прошлом. Сейчас все мое внимание сосредоточено на новом сезоне. Понимаем, что будет трудно, но мы очень амбициозны и хотим побеждать в каждом матче», – сказал Раньери.