Радимов: «У Титова с Аленичевым все победы впереди, характер и талант возьмут свое»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что не намерен обсуждать уход Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака». При этом экс-игрок петербургского клуба отметил, что благодаря таланту и характеру, 43-летний специалист вместе со своим помощником по тренерскому штабу красно-белых Егором Титовым еще добьются больших побед.

«На футбольном поле жесточайшие и самые непримиримые противники – «Зенит» и «Спартак». Так было, так есть, и так будет! Но это игра, хотя она и есть наша жизнь – моя и Аленичева уж точно. И если у моего друга случилась беда – а для мужика и тренера то, что произошло вчера и результатом чего стали сегодняшние события, – это, конечно, беда – то я не намерен и не считаю для себя возможным обсуждать причины этого, какие-то промахи или ошибки.

Сейчас, по крайней мере сегодня, друг слабее меня, и я прикрою ему спину. От тех, кто злобен, от тех, кто рад пнуть, от тех, кто льет на него дерьмо из давно заготовленных ушатов. У нас с Аленичевым и Титовым есть любимая детская песенка: «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями – много … на медведя я, друзья, выйду без испуга – если с другом буду я, а медведь без друга!». Короче, кто недоволен своей жизнью, кто никогда не был на вершине, и кто орет: «Бей давай!», – разбирайтесь сами с собой, а от друзей моих отстаньте!

Все в жизни возвращается бумерангом! И напомню: жизнь – не кино, после титров «конец» часто начинается самое интересное. А у Титова и у Аленичева самые большие победы еще впереди – характер и талант возьмут свое!», – написал Радимов на своей странице в Instagram.