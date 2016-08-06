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  • Бердыев будет назначен главным тренером «Спартака» после игр с «Аяксом»

Бердыев будет назначен главным тренером «Спартака» после игр с «Аяксом»

6 августа 2016, 00:08
48

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев будет назначен на пост главного тренера «Спартака» по завершении игр квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в которых желто-синим предстоит сразиться с «Аяксом». Отметим, что вторые матчи пройдут 23-24 августа.

До этого времени красно-белыми будет руководить Массимо Каррера, отвечающий в команде за игру в обороне. Таким образом, поединки следующих трех туров РФПЛ против «Крыльев Советов», «Рубина» и «Краснодара» «Спартак» проведет под руководством итальянского специалиста.

Напомним, сегодня теперь уже бывший наставник столичного клуба Дмитрий Аленичев покинул свой пост после того, как не смог вывести «Спартак» в групповую стадию Лиги Европы, уступив по сумме двух поединков кипрскому АЕКу (1:1; 0:1).

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (48)
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Aragon555
1470431552
Че за хрень? Бекиевич не может так с Ростовом поступить
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Бестолковый
1470431984
Маразм какой-то. Неужели Бердыев сможет оставить клуб? А вдруг Ростов в групповой этап пройдет? Неужели у него такие сложные отношения с руководством клуба? Всё решают деньги, та ёпт когда же мы нормальный футбол увидим.Только за Ростов порадовались и на тебе. Или это провокация?
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Бестолковый
1470432114
Та провались он пропадом этот Спартак.
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арейская
1470433920
Очень надеюсь, что это очередная "утка", "Ростов" очень симпатичная команда и классный тренер, не надо их разлучать...
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valike35
1470436669
Пусть вон Валеру ставят, один хрен без работы шляется
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CheKubana
1470449664
Лучше суки Карпина возьмите обратно, он хоть умеет опускать команды по быстрому в низшую лигу. А Спартаку там и место
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alex-76
1470456971
Да разгоните на хрен всех, пусть работать идут на завод, на мясокомбинат и т.д. Подавай им сразу Бердыева. Может уж сразу Ростову форму сменить на спартаковскую....
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1bear
1470461493
...хотелось бы узнать мнение на этот счёт самого Бердыева... ...если он,конечно,в курсе???
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VIPded
1470461713
Спартак сам с АЕКом в грязи вывалялся, так ещё и Ростову свинью подкладывает, переманивая тренера...((( А Бекиевич, он что, не понимает, что его четки сочетаются не с каждым мяском?
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зиргай
1470466276
Бекиевич!!!! не позорь свое славное имя, связавшись с позорищем!
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