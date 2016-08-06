Бердыев будет назначен главным тренером «Спартака» после игр с «Аяксом»

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев будет назначен на пост главного тренера «Спартака» по завершении игр квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в которых желто-синим предстоит сразиться с «Аяксом». Отметим, что вторые матчи пройдут 23-24 августа.

До этого времени красно-белыми будет руководить Массимо Каррера, отвечающий в команде за игру в обороне. Таким образом, поединки следующих трех туров РФПЛ против «Крыльев Советов», «Рубина» и «Краснодара» «Спартак» проведет под руководством итальянского специалиста.

Напомним, сегодня теперь уже бывший наставник столичного клуба Дмитрий Аленичев покинул свой пост после того, как не смог вывести «Спартак» в групповую стадию Лиги Европы, уступив по сумме двух поединков кипрскому АЕКу (1:1; 0:1).