Радимов: «Не стал бы действовать иначе»

Главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал решение КДК дисквалифицировать специалиста на три матча. Напомним, Радимов понес наказание за оскорбление делегата в матче четвертого тура первенства ФНЛ против «Енисея».

« Полностью принимаю решение КДК, самого гуманного КДК. Но, вернись в ту ситуацию, я бы поступил точно так же. Я бы ему высказал всe в той же форме. Если делегат считает, что самое важное – это следить за тем, чтобы тренер не вышел за пределы технической зоны, то он глубоко ошибается», – заявил Радимов.