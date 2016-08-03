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Бюджет «Уфы» увеличится до 1,4 миллиарда

3 августа 2016, 11:31
4

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов рассказал о финансовом состоянии клуба, его бюджете, а также о бизнес-модели «Уфы» в целом.

«С самого начала создания клуба мы выбрали бизнес-модель, при которой скауты должны находить способных молодых игроков, стремящихся повысить свое мастерство в нашем клубе, тем самым имея возможность в дальнейшем продолжить карьеру в мировых топ-клубах. Пример клубов «Порту», «Аякса» и ряда французских команд с мощными детско-юношескими школами является для нас эталоном в данном аспекте.

Для начала «Уфа» должна хотя бы на 25-30 процентов обеспечивать свой бюджет через продажу игроков, а в идеале со временем выходить на полную самоокупаемость. Безусловно, клуб мог бы позволить себе подписать нескольких звезд, но мы хотим сами выращивать их.

Сейчас в составе «Уфы» из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара тренируется порядка десяти молодых талантливых игроков, которые со временем могут стать высококлассными мастерами. Однако это не значит, что перед командой не ставится спортивных задач, потенциал города и республики на сегодняшний день таков, что позволяет быть «Уфе» крепкой командой.

На предстоящий сезон финансирование клуба будет немного увеличено и составит порядка 1,2-1,4 миллиарда рублей. Цифры варьируются, так как многое еще зависит от того, сможем ли мы привлечь дополнительные внебюджетные источники финансирования, ведь из бюджета республики мы не тратим деньги на клуб», – рассказал Хамитов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (4)
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perm 242
1470215179
не хилый такой бюджет для "провинции" ... АМКАРу есть куда "стремиться" ...
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BAIv
1470220147
бедный Лестер из АПЛ не понимает это что один трансфер????
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Petrak86
1470220229
Нормальный такой бюджет, особенно если действительно республика денег не тратит. Вот что значит, когда глава региона интересуется футболом. Думаю спонсоры далеко не все сами решили спонсировать, скорее всего по "совету" главы Башкортостана. Что ж, не так давно Рубин выстреливал, почему бы и Уфе через пару лет не выйти на такой уровень
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Файдаэн_Шаз
1470224064
$21 000 000. Нормальный бюджетец для середняка Премьер-Лиги.
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