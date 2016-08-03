Бюджет «Уфы» увеличится до 1,4 миллиарда

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов рассказал о финансовом состоянии клуба, его бюджете, а также о бизнес-модели «Уфы» в целом.

«С самого начала создания клуба мы выбрали бизнес-модель, при которой скауты должны находить способных молодых игроков, стремящихся повысить свое мастерство в нашем клубе, тем самым имея возможность в дальнейшем продолжить карьеру в мировых топ-клубах. Пример клубов «Порту», «Аякса» и ряда французских команд с мощными детско-юношескими школами является для нас эталоном в данном аспекте.

Для начала «Уфа» должна хотя бы на 25-30 процентов обеспечивать свой бюджет через продажу игроков, а в идеале со временем выходить на полную самоокупаемость. Безусловно, клуб мог бы позволить себе подписать нескольких звезд, но мы хотим сами выращивать их.

Сейчас в составе «Уфы» из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара тренируется порядка десяти молодых талантливых игроков, которые со временем могут стать высококлассными мастерами. Однако это не значит, что перед командой не ставится спортивных задач, потенциал города и республики на сегодняшний день таков, что позволяет быть «Уфе» крепкой командой.

На предстоящий сезон финансирование клуба будет немного увеличено и составит порядка 1,2-1,4 миллиарда рублей. Цифры варьируются, так как многое еще зависит от того, сможем ли мы привлечь дополнительные внебюджетные источники финансирования, ведь из бюджета республики мы не тратим деньги на клуб», – рассказал Хамитов.