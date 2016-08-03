Сане: «Гвардиола смог полностью убедить меня»

Полузащитник Лерой Сане, который вчера официально стал игроком «Манчестер Сити», рассказал о том, что подтолкнуло его на переход из «Шальке-04» в английский клуб.

«Я и моя семья несколько раз лично беседовали с Гвардиолой. Он смог полностью убедить меня в том, что я смогу многого добиться в Англии, а также на международной арене. Я не боюсь подобных вызовов, поэтому был готов сделать такой шаг», – написал Сане в Instagram.

Напомним, контракт между сторонами рассчитан на пять лет, а сумма трансфера оценивается в 55 миллионов евро.