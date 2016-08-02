Семин: «У Газзаева очень много креативных идей»

Экс-тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал выдвижение на пост президента РФС Валерия Газзаева.

«Тренеры, выбирая, кого выдвинуть на пост главы РФС, учитывали интерес самих специалистов, кто будет их защищать. Газзаев в этом плане очень опытный человек, он живет футболом, работает много. Он может внести много новшеств в игру, у него очень много креативных идей. Поэтому все тренеры единогласно проголосовали за своего кандидата.

Программа развития футбола, которую в свое время разработал Газзаев, сыграла громадную роль в принятии решения. Мы все с ней ознакомлены и очень довольны ей», – заявил Семин.