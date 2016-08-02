«Интер» готов приобрести Обамеянга на замену Икарди

«Интер»​ рассматривает вариант приглашения нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга​, который должен заменить Мауро Икарди. Напомним, аргентинец находится на грани ухода из итальянского клуба.

Известно, что представители «Интера» контактировали с «Боруссией» на предмет трансфера Обамеянга. Немцы пока не готовы продавать своего игрока, но до окончания трансферного окна еще есть время. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.