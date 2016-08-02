«Тоттенхэм» поспорит с «Зенитом» за Рафаэла Силву

По информации Evening Standard, «Тоттенхэм» проявляет заинтересованность в услугах хавбека «Браги» Рафаэла Силвы.

Напомним, что борьбу за 23-летнего игрока также ведет «Зенит». Инициатива приобретения португальца принадлежит наставнику петербуржцев Мирче Луческу. Румынский специалист убедил руководства клуба выделить на трансфер Силвы требуемые «Брагой» 20 миллионов евро. Тем не менее, как сообщают СМИ, полузащитник уже дважды отклонял предложения сине-бело-голубых, надеясь перебраться в более сильный европейский чемпионат.

В прошлом розыгрыше португальской Примейры Силва принял участие в 30 поединках, отметившись восьмью забитыми мячами.