Венгер: «АПЛ становится чемпионатом мира среди тренеров»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер высказался о грядущем сезоне в АПЛ, отметив, что с приходом в лигу Хосепа Гвардиолы, возглавившего «Манчестер Сити» и Антонио Конте, который будет тренировать «Челси», чемпионат Англии станет более интересным и привлекательным.

«Замечательно, что все именно так и получается. Премьер-лига теперь слегка напоминает чемпионат мира среди тренеров. Лучшие специалисты мира приезжают в АПЛ, чтобы осложнить жизнь «Арсеналу».

Все только этого и желают, чтобы турнир вызывал интерес. Больше сильных тренеров – больше привлекательности для всего мира», – сказал Венгер.