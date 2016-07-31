Гончаренко: «Я не так давно в «Уфе», пока нечего сказать»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился своими впечатлениями от матча 1-го тура Премьер-лиги против «Урала» (0:2).
– В первом тайме не справлялись с правым флангом атаки «Урала», – начал Гончаренко. – С Кулаковым, с Лунгу, который туда смещался. Во втором тайме поправили ситуацию, но не хватало давления впереди, хотя неплохие моменты были.
– Разница между Уфой и Екатеринбургом как городами ощутима?
– Я не так давно в Уфе, пока нечего сказать. Через год спрашивайте.
– Это дерби?
– Нет.
– Чем объясните провалы в обороне?
– А какие провалы? Первый гол – это ошибка Сафрониди.
– Марсинью раньше не попадал в состав. У вас он играет.
– Это нормальная ситуация, когда пришeл новый тренер. Он хорошо цепляется за мяч, под давлением умеет играть. Мы сейчас ищем новые сочетания.
– Новые приобретения возможны?
– Трансферное окно не закрылось, значит все возможно.