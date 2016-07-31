Черышев: «Я виноват в том, что «Реал» исключили из Кубка Испании»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о ситуации с с дисквалификацией «Реала» в прошлом розыгрыше Кубка Испании. Напомним, мадридскому клубу присудили техническое поражение из-за того, что Черышев принял участие в матче с «Кадисом», хотя должен был пропускать эту встречу из-за перебора желтых карточек.

«Я не знал, что происходит. Когда находился на поле, не очень хорошо понимал, о чем поют болельщики «Кадиса».

Наказание было справедливым, ведь я не имел права играть. Думаю, частично вина в этом на мне. Я получил желтую карточку в предыдущем сезоне и не должен был играть», – сказал Черышев.