«Ростов» – «Оренбург». Эзатолахи и Азмун выйдут на поле с первых минут

Стали известны составы команд на матч «Ростов» – «Оренбург». Отметим, что на поле с первых минут у донской команды появятся Эзатолахи и Азмун.

Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Малых, Андреев, Ойеволе, Афонин, Воробьев, Бамба, Шогенов, Ефремов, Саная.

Запасные: Руденко, Жунич, Маркелов, Прудников, Померко, Васиев, Абакумов, Кацалапов, Делькин.

Ростов: Джанаев, Новосельцев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Гацкан, Киреев, Полоз, Эзатолахи, Нобоа, Азмун.

Запасные: Медведев, Ковалев, Баштуш, Байрамян, Калачев, Бухаров.