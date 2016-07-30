Мутко: «Я прошу еще времени для решения вопроса по новому наставнику сборной России»

Министр спорта России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что на данный момент не определен основной кандидат на пост главного тренера сборной России.

«Я еще не успел со всеми переговорить. Я прошу еще времени. У меня состоялись встречи с Черчесовым, Бердыевым, Семаком. Некоторым из них надо время для размышлений. Предстоит беседа с Бородюком. В общем, еще надо время, и мы позже назовем имя нового наставника сборной», – заявил Мутко в эфире «Матч ТВ».