Анчелотти: «Бавария» больше не нуждается в усилении»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что его полностью устраивает нынешний состав команды. По словам наставника, мюнхенцы больше не нуждаются в усилении. Напомним, в нынешнее трансферное окно баварцы пополнились защитником «Боруссии» Матсом Хуммельсом и хавбеком «Бенфики» Ренату Санчесом. Кроме того, команду покинули полузащитники Марио Гетце и Себастьян Роде, а также защитник Мехди Бенатиа.

«Считаю, все наши позиции укомплектованы, нам больше не требуются новые игроки. Я на самом деле весьма доволен имеющимся составом. Не думаю, что мы нуждаемся еще в каких-то приобретениях», – сказал Анчелотти.