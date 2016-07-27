Голубев: «Не знаю, уйдет ли Бердыев в сборную»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал результат матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом» (2:2).

«Я получил большое удовольствие от игры. Да, мы пропустили два мяча, но спорт есть спорт, жизнь рассудит. Я верю в общую победу «Ростова» независимо от ситуации, в нее нельзя не верить», – сказал Голубев.

Также глава Ростовской области не стал комментировать слухи о возможном назначении Курбана Бердыева в сборную России.

«Не знаю, уйдет ли Бердыев в сборную. Это надо разговаривать с ним, его тема», – заявил Голубев.