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Голубев: «Не знаю, уйдет ли Бердыев в сборную»

27 июля 2016, 00:44
3

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал результат матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом» (2:2).

«Я получил большое удовольствие от игры. Да, мы пропустили два мяча, но спорт есть спорт, жизнь рассудит. Я верю в общую победу «Ростова» независимо от ситуации, в нее нельзя не верить», – сказал Голубев.

Также глава Ростовской области не стал комментировать слухи о возможном назначении Курбана Бердыева в сборную России.

«Не знаю, уйдет ли Бердыев в сборную. Это надо разговаривать с ним, его тема», – заявил Голубев.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Ростов Россия Бердыев Курбан
Комментарии (3)
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castromen
1469603734
Да,спорт есть спорт.Верим в Ростов. Бикиечу не стоит связываться с "мутным" РФС и окончательно переключиться в клубные дела,там делов еще тьма.
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Aztec58
1469634385
Не знаешь - молчи.
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