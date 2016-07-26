Лига чемпионов. «Ростов» сыграл вничью с «Андерлехтом»

«Ростов» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским «Андерлехтом». Матч, проходивший в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 2:2.

На гол Ханни в самом начале матча ответил Эзатолахи. Во второй половине Тилеманс вывел бельгийцев вперед, но Полоз с пенальти сравнял счет.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

Ростов (Россия) – Андерлехт (Бельгия) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ханни, 4; 1:1 – Эзатолахи, 16; 1:2 – Тилеманс, 52; 2:2 – Полоз, 60 (с пенальти).

Ростов: Джанаев, Калачев, Баштуш, Сесар Навас, Новосельцев, Кудряшов, Эзатоллахи (Терентьев, 83), Нобоа, Гацкан, Бухаров (Азмун, 56), Полоз (Киреев, 74).

Андерлехт: Руф, Аппиа, Де Майо, Нуйтинк, Н'Сакаля, Дефур (Хейлен, 90), Кипчиу (Ашампонг, 70), Ханни (Хассан, 81), Дендонкер, Тилеманс, Силла.

Предупреждения: Кипчиу, 19; Сила, 65; Ашампонг, 80; Калачев, 69.