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Лига чемпионов. «Ростов» сыграл вничью с «Андерлехтом»

26 июля 2016, 23:21
49

«Ростов» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским «Андерлехтом». Матч, проходивший в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 2:2.

На гол Ханни в самом начале матча ответил Эзатолахи. Во второй половине Тилеманс вывел бельгийцев вперед, но Полоз с пенальти сравнял счет.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

Ростов (Россия) – Андерлехт (Бельгия) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ханни, 4; 1:1 – Эзатолахи, 16; 1:2 – Тилеманс, 52; 2:2 – Полоз, 60 (с пенальти).

Ростов: Джанаев, Калачев, Баштуш, Сесар Навас, Новосельцев, Кудряшов, Эзатоллахи (Терентьев, 83), Нобоа, Гацкан, Бухаров (Азмун, 56), Полоз (Киреев, 74).

Андерлехт: Руф, Аппиа, Де Майо, Нуйтинк, Н'Сакаля, Дефур (Хейлен, 90), Кипчиу (Ашампонг, 70), Ханни (Хассан, 81), Дендонкер, Тилеманс, Силла.

Предупреждения: Кипчиу, 19; Сила, 65; Ашампонг, 80; Калачев, 69.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Андерлехт
Комментарии (49)
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Danjer
1469564621
Молодец Ростов!!Нооооо к сожалению не пройти ему дальше!!!толку не будет!!!
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Измайловский Кочегар
1469564639
Нормально. Размялись. Думаю, хитрый Бердыев что-нибудь придумает к следующему матчу.
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juvseriy
1469564728
У Андерлехта нет шансов в ответном матче
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СЛАВА 81
1469564769
В целом игра понравились, Ростов проявил характер и технику. Уверен в Бельгии будет лучше.
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Ris
1469564807
Молодцы парни! Не стыдно!
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Cromathaar
1469565389
После такой самоотдачи команды и трибун понимаешь, что наш футбол жив. Даже если Ростов не пройдет дальше, то Бердыев продолжает в каждом мачте без денег, без усилений, после потерь доказывать, кто на самом деле на поле хозяин. Тренер с большой буквы.
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cska-62
1469565768
Хороший матч! «Андерлехт» не тот, что играл последние два сезона. Это очень сильно обновлённая команда, потому и не сыгранная. Но по скорости мышления и по движению игры без мяча эта команда почти весь матч переигрывала ростовчан, которые ещё явно не «вкатились» в сезон. Да и брака у бельгийцев было меньше. Концовку же матча сильнее провели ростовчане… Можно даже сказать – «раскачались»! За счёт чего Бердыев должен попробовать переиграть «Андерлехт» на его поле? За счёт организации игры, за счёт опыта Калачёва, Набоа, Наваса, Гацкана, Бухарова, и уже не одного, а двух замечательных иранцев! Полагаю, что Саид принесёт пользу ростовчанам не меньше в этом сезоне, чем Сердар в прошлом… Оригинальный и потенциально очень сильный игрок середины поля! По-прежнему считаю, что пройти дальше шансов чуть больше у ростовчан. Хотя и два пропущенных мяча на своём поле могут сказаться на общем результате… Ну что ж? Посмотрим! В любом случае уступить в борьбе такой команде, как нынешний «Андерлехт», не стыдно, а к сезону «Ростов» в целом готов!
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Дон Посей
1469565926
Для ростовчан с немного дрожащими коленками результат вполне достойный . Но, как говорится, - взялся за гуж... Придётся попотеть и поБердеть, чтобы выскочить из скользкой ямы, в которую шлёпнулись... В "гостях" будет очень тяжко... Удачи! Да, а когда там супер Зенит играет на своём новом супер стадионе? С ув.

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Nesterenko
1469566128
Вот вам и великий Бердыев и великая оборона Ростова! Ростов не выйдет дальше, им нужно будет забивать первыми и идти вперёд, это не про Ростов!
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Алексей1988
1469585634
Дырявый Ростов этот.. Так и думал, что тупо слетят на начальной стадии и в копилочку таблицы коэффициентов не принесут пользы никакой. Заняли бы 3е место и играли в Лиге Европы блин. Выскочки. Не могу понять, почему все радовались как упыри тому, что ростов будет в лч играть. У нас 2 команды, которые хоть как-то могут выступить в лч - это Зенит и ЦСКА. Краснодар, Ростов, Локо - команды Лиги Европы и не выше!!! Спартак середняк. В еврокубках не место. Всегда только и позорятся в Европе.
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