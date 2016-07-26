Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев возобновил тренировки в общей группе. Напомним, до сих пор 26-летний игрок восстанавливался после повреждения, полученного в игре 30-го тура минувшего розыгрыша РФПЛ с «Рубином». По итогам медобследования у полузащитника обнаружили внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Отметим, что по этой причине футболист сборной России не смог помочь национальной команде на чемпионате Европы-2016.

Сегодня Дзагоев в рамках подготовки к первому матчу нового чемпионата России с «Анжи» тренировался наравне с остальными игроками армейского клуба.