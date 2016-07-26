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  • Семин займется поиском молодых талантов посредством канала на YouTube

Семин займется поиском молодых талантов посредством канала на YouTube

26 июля 2016, 14:19
8

Российский специалист Юрий Семин, известный по работе в «Локомотиве», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии» и «Анжи» завел собственный канал на YouTube, где намерен размещать видеоролики с молодыми футболистами, присланные со всех уголков страны. Таким образом, тренер займется поиском новых талантливых игроков.

«Друзья, болельщики, коллеги, что мы с вами можем сделать для развития российского футбола? Как во всей нашей стране найти самых талантливых?

У меня есть понимание, что конкретно я могу сделать – это открыть канал на YouTube, на который вы сможете присылать свое видео с тем, как вы играете в футбол или как обращаетесь с мячом.

А может вы стали свидетелем любительского матча или заметили во дворе талантливого мальчишку? Снимайте видео и присылайте мне на канал. И конечно подписывайтесь на канал, смотрите видео и голосуйте. Лучших из лучших я просмотрю и возьму на заметку.

Уверен, у нас с вами найдутся единомышленники, которые поддержат идею найти своих Месси и Роналду», – сказал Семин в видеообращении.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (8)
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Deniskl
1469532221
Эх, что же Вы раньше такое не придумали, я б Вам на присылал, а сейчас я для футбола стар...
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VGreen
1469532868
Палыч красава!
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yorgenbarenz
1469533240
Хороший ход Сёмина.Возможно,другие старпёры с РФС, согласованно предложили ему занять эту лунку. Петушок клевать начал.Совсем хорошо будет,если сократят наполовину РФС,а вырученные деньги будут выплачивать людям,откопавшим самородков в футбольной глубинке.
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Kulimen
1469535489
Красава, хоть кто-то на жопе смирно не сидит.
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jinhae
1469537086
уважуха ток за то, что есть какое то дело, а не блаблабла
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!ce man
1469541330
Что бы заиграть в сборной не обязательно отдавать детей с пелёнок в футбольную школу,а как же просто таланты?
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Финт
1469543229
Красавчик
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Nayturs
1469594870
Респект! Это лучше чем пустая болтовня о развитии детского футбола или лимит на легионеров!
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