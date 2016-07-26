Семин займется поиском молодых талантов посредством канала на YouTube

Российский специалист Юрий Семин, известный по работе в «Локомотиве», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии» и «Анжи» завел собственный канал на YouTube, где намерен размещать видеоролики с молодыми футболистами, присланные со всех уголков страны. Таким образом, тренер займется поиском новых талантливых игроков.

«Друзья, болельщики, коллеги, что мы с вами можем сделать для развития российского футбола? Как во всей нашей стране найти самых талантливых?

У меня есть понимание, что конкретно я могу сделать – это открыть канал на YouTube, на который вы сможете присылать свое видео с тем, как вы играете в футбол или как обращаетесь с мячом.

А может вы стали свидетелем любительского матча или заметили во дворе талантливого мальчишку? Снимайте видео и присылайте мне на канал. И конечно подписывайтесь на канал, смотрите видео и голосуйте. Лучших из лучших я просмотрю и возьму на заметку.

Уверен, у нас с вами найдутся единомышленники, которые поддержат идею найти своих Месси и Роналду», – сказал Семин в видеообращении.