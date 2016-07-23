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  • Мутко: «Отмечу в матче за Суперкубок кандидатов в новую сборную России»

Мутко: «Отмечу в матче за Суперкубок кандидатов в новую сборную России»

23 июля 2016, 22:38
7

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что остался доволен тем, как сыграли кандидаты на попадание в новую национальную команду в игре за Суперкубок России, в которой «Зенит» с минимальным счетом добыл победу над ЦСКА (1:0).

– В первом тайме здорово смотрелся «Зенит», а во втором – ЦСКА. Ясно, что Суперкубок играется в дебюте сезона, но в целом наши кандидаты в новую сборную выглядят неплохо. Сама игра мне понравилась, обстановка была хорошая.

– Кто из ЦСКА и «Зенита» является кандидатами в сборную, на ваш взгляд?

– За десять дней новая сборная у нас не появится. Но я рад, что готов Алексей Ионов, парень старался, играл. Это может быть хорошей заявкой на попадание в сборную. Головин вышел с желанием. Шатов был в порядке. Кокорин гол сделал. Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич – это всегда надежно. Посмотрите, на каком уровне они играют! Я до матча был у обеих команд. В заявке находилось очень много молодых ребят, не знаю, получат ли они шанс, но это очень здорово.

Источник: «Спорт-Экспресс»
ЦСКА Зенит Россия Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Обер-КанцлерЪ
1469303452
Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич – это всегда надежно. Только за эти слова тебя, пуделя, следует на костре сжечь, как средневековую ведьму. Ты ЧЕ не смотрел чтоли ? Реальные кандидаты в НОВУЮ сборную - Маурисио и Марио Фернандес.
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Диктор
1469303911
На фиг эта стареющая защита коней не нужна в сборной.
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Black Giz
1469307843
Странно что ни кто не сказал про гребаного любителя шампанского. А так про то же говно по старому.
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Aztec58
1469311337
Мутко - с вещами на выход!
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kupryaev
1469320211
я понял) Мутко министр -тролль))по-моему с этими функциями он справляется на отлично!)
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Bekkz
1469327237
Мудако наверно присутствовал на другом матче. Или ему этот матч приснился.
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