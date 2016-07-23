Мутко: «Отмечу в матче за Суперкубок кандидатов в новую сборную России»

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что остался доволен тем, как сыграли кандидаты на попадание в новую национальную команду в игре за Суперкубок России, в которой «Зенит» с минимальным счетом добыл победу над ЦСКА (1:0).

– В первом тайме здорово смотрелся «Зенит», а во втором – ЦСКА. Ясно, что Суперкубок играется в дебюте сезона, но в целом наши кандидаты в новую сборную выглядят неплохо. Сама игра мне понравилась, обстановка была хорошая.

– Кто из ЦСКА и «Зенита» является кандидатами в сборную, на ваш взгляд?

– За десять дней новая сборная у нас не появится. Но я рад, что готов Алексей Ионов, парень старался, играл. Это может быть хорошей заявкой на попадание в сборную. Головин вышел с желанием. Шатов был в порядке. Кокорин гол сделал. Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич – это всегда надежно. Посмотрите, на каком уровне они играют! Я до матча был у обеих команд. В заявке находилось очень много молодых ребят, не знаю, получат ли они шанс, но это очень здорово.