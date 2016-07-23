Слуцкий: «Зенит» в любом состоянии является квалифицированной командой»

Главный тренер «ЦСКА» Леонид Слуцкий в преддверии матча за Суперкубок России-2016 дал оценку силе их будущего соперника «Зенита».

«С «Зенитом» нас ожидает непростой матч даже при учете того, что соперник потерял несколько игроков. В любом своем составе питерцы являются квалифицированной командой, которая все последние годы борется с нами за российские титулы. Кроме того, «Зенит» выиграл три своих последних матча на сборах у очень серьезных соперников – «Спортинга», «Монако» и «Базеля», что говорит о хорошей готовности команды», – приводит слова Слуцкого Twitter ЦСКА.