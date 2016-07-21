Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бышовец: «Черчесов умеет раскрыть потенциал игроков»

21 июля 2016, 06:38
3

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец уверен, что у Станислава Черчесова все получится у «руля» национальной команды.

– Бородюк 10 лет работал в штабе сборной. Разве это не преимущество перед другими кандидатами?

– Опыт есть, но он был помощником. Второй тренер выполняет требования главного. Творческой работы здесь мало, в основном прикладная. Да и последующие команды, в которых он работал, оставляли впечатление неполноценности. К тому же он нигде долго не задерживался.

– Но у Черчесова нет опыта работы в сборной.

– Ничего страшного. У него собран сильный штаб, который обязательно поможет ему. Создание новой команды требует не только знаний, но и идей, мыслей. Тренер уже сейчас должен представлять, какой команда должна быть в 2018 году. В «Амкаре», «Тереке», «Динамо», когда Черчесов туда приходил, видно было преображение качества игры. Это говорит о его творческом потенциале, что необходимо сборной.

Обратите внимание, Черчесов умеет раскрыть потенциал игроков, при нем они поднимались на более высокий уровень. Такой подход важен при работе в национальной команде. Взять тот же Евро-2016, где некоторые участники были сильны не именами, а командой игрой, что позволяло им добиться результата.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Бышовец Анатолий Черчесов Станислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rzn_za_cska
1469080914
Вам не надоело каждого тренера возносить выше всего
Ответить
Главные новости
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
3
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
1
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
3
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
13
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Все новости
Все новости
В «Монако» приняли решение по Погба
21:41
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
13
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
19:00
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
11
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
17:59
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
17:37
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
15
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
7
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
12
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+