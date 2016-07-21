Бышовец: «Черчесов умеет раскрыть потенциал игроков»

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец уверен, что у Станислава Черчесова все получится у «руля» национальной команды.

– Бородюк 10 лет работал в штабе сборной. Разве это не преимущество перед другими кандидатами?

– Опыт есть, но он был помощником. Второй тренер выполняет требования главного. Творческой работы здесь мало, в основном прикладная. Да и последующие команды, в которых он работал, оставляли впечатление неполноценности. К тому же он нигде долго не задерживался.

– Но у Черчесова нет опыта работы в сборной.

– Ничего страшного. У него собран сильный штаб, который обязательно поможет ему. Создание новой команды требует не только знаний, но и идей, мыслей. Тренер уже сейчас должен представлять, какой команда должна быть в 2018 году. В «Амкаре», «Тереке», «Динамо», когда Черчесов туда приходил, видно было преображение качества игры. Это говорит о его творческом потенциале, что необходимо сборной.

Обратите внимание, Черчесов умеет раскрыть потенциал игроков, при нем они поднимались на более высокий уровень. Такой подход важен при работе в национальной команде. Взять тот же Евро-2016, где некоторые участники были сильны не именами, а командой игрой, что позволяло им добиться результата.