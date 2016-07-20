Гаджиев: «Амкар» и «Урал» приблизительно одного уровня»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев признался, что остался доволен игрой своей команды в товарищеском матчем с «Уралом».

«В целом игра была примерно равной. Другой она и не могла быть. Тяжело отыскать преимущество у команд приблизительно одного уровня, одного класса. Мы не планировали играть двумя составами, но жаркая погода внесла свои коррективы, поэтому по ходу встречи пришлось заменить почти всех.

В целом я доволен игрой, но не могу сказать, что все было отлично. Сыграли дисциплинированно, аккуратно. Нормально действовали в обороне. В первом тайме «Урал» практически ничего не создал – это при том, что достаточно длительный промежуток времени владел инициативой. Мы же не очень хорошо контролировали мяч, допускали много ошибок в передачах.

Но инициатива – штука такая, наказуемая, и это показала вторая половина встречи. Во втором тайме уже мы действовали качественнее во многих эпизодах. Гиголаев забил красивый гол: сместился в центр, хорошо пробил. У него есть неплохой дриблинг, хороший удар, в этом конкретном моменте он эти качества и продемонстрировал. Второй гол стал результатом типичной ситуации: соперник хотел отыграться и действовал достаточно рискованно», – рассказал Гаджиев.

Напомним, матч «Амкар» – «Урал» закончился со счетом 2:0.