Ярдошвили: «Денисов восстанавливается по плану»

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов продолжает восстанавливаться после травмы. Его возвращение к полноценным тренировкам возможно не ранее, чем через две недели.

«Денисов восстанавливается по плану, сейчас работает с тренером-реабилитологом, который готовит его к нагрузкам. Мышца уже находится в состоянии регенерации, но еще нужно определенное время, чтобы эту мышцу подготовить функционально. Еще очень сложно сказать о точных сроках восстановления, но еще как минимум две недели он будет восстанавливаться», – рассказал врач команды Александр Ярдошвили.

«Как только он выздоровеет, то пройдет медобследование, которое проходила вся команда для заявки, и мы сразу его заявим. На заявку нужно подписывать документы, что он полностью здоров, чтобы не дай Бог что-то с ним не случилось», – отметил спортивный директор клуба Роман Орещук.

Напомним, что 32-летний Денисов получил травму 5 июня в товарищеской игре России с Сербией (1:1).