Сане может стать игроком «Баварии» текущим летом

Нападающий «Шальке-04» Лерой Сане в текущее межсезонье может пополнить состав «Баварии». В Мюнхене рассматривают его в качестве замены травмоопасному хавбеку Арьену Роббену. Голландец в очередной раз из-за травмы выбыл на шесть недель.

В «Баварии» планировали совершить данный трансфер летом 2017 года, а сам Сане рассчитывал перебраться в «Манчестер Сити». В прошлом сезоне Сане сыграл 33 матча в чемпионате Германии за «Шальке», забив восемь мячей и шесть раз отдав результативные передачи.