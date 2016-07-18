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Сане может стать игроком «Баварии» текущим летом

18 июля 2016, 07:15
2

Нападающий «Шальке-04» Лерой Сане в текущее межсезонье может пополнить состав «Баварии». В Мюнхене рассматривают его в качестве замены травмоопасному хавбеку Арьену Роббену. Голландец в очередной раз из-за травмы выбыл на шесть недель.

В «Баварии» планировали совершить данный трансфер летом 2017 года, а сам Сане рассчитывал перебраться в «Манчестер Сити». В прошлом сезоне Сане сыграл 33 матча в чемпионате Германии за «Шальке», забив восемь мячей и шесть раз отдав результативные передачи.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Трансферы Шальке-04 Бавария Манчестер Сити Сане Лерой
Комментарии (2)
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Pro100Kid
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