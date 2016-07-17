Слуцкий: «Все футболисты, кроме Дзагоева, будут готовы к Суперкубку России»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о кадровой ситуации в московском клубе, отметив, что к Суперкубку России будут готовы все футболисты, кроме полузащитника Алана Дзагоева.

«Беспокоит, что целая группа игроков не играла в контрольных матчах. Кто-то в последних, а кто-то во всех. Не только Дзагоев – мы понимали, что он готов не будет. Травмы Василия Березуцкого, Головина, Марио Фернандеса нас немного тревожат. По прогнозам наших врачей все они, кроме Дзагоева, будут готовы к Суперкубку», – сказал Слуцкий.