Канте: «Челси» имеет большие амбиции, которые я разделяю»

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте, перешедший в летнее трансферное окно из «Лестера» в «Челси», поделился своими впечатлениями.

«В прошлом сезоне я открыл для себя АПЛ. Хотел бы поблагодарить всех своих партнеров по «Лестеру» и Клаудио Раньери за этот фантастический сезон, по итогам которого мы стали чемпионами. Болельщики «Лестера» также навсегда останутся в моей памяти.

Я решил перейти в «Челси». Этот большой клуб только что нанял прекрасного тренера и имеет большие амбиции, которые я разделяю. Антонио Конте убедил меня присоединиться к лондонскому клубу. Теперь я ожидаю знакомства со своей новой командой. Постараюсь сделать все возможное, чтобы успешно провести новый сезон», – сообщил Канте.