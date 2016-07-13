Луческу хочет приобрести для «Зенита» трех игроков

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что петербургский клуб во время летнего трансферного окна должен приобрести не менее двух-трех игроков.

«Зенит» практически остался без трех ключевых игроков. Витселя ожидает трансфер, Данни травмирован, а Халк уехал в Китай. Команда должна полностью изменить стиль игры, потому что все держалось на этих футболистах. Я считаю, что мы обязательно должны приобрести трех игроков. Ни одна команда в мире не позволяет себе терять сразу несколько ключевых и опытных футболистов», – цитирует Луческу DigiSport.