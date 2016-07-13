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Луческу хочет приобрести для «Зенита» трех игроков

13 июля 2016, 14:02
13

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что петербургский клуб во время летнего трансферного окна должен приобрести не менее двух-трех игроков.

«Зенит» практически остался без трех ключевых игроков. Витселя ожидает трансфер, Данни травмирован, а Халк уехал в Китай. Команда должна полностью изменить стиль игры, потому что все держалось на этих футболистах. Я считаю, что мы обязательно должны приобрести трех игроков. Ни одна команда в мире не позволяет себе терять сразу несколько ключевых и опытных футболистов», – цитирует Луческу DigiSport.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (13)
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Pro100Kid
1468408086
Логично
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FCZenit1990
1468408294
И кого же?
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1bear
1468408521
...бразильцев малоизвестных из местного чемпионата ...другие просто не поедут...
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Zeff
1468409579
Сезон, можно сказать, уже провален. Тренер в уже панике.
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BAIv
1468411799
хотеть не вредно, главное чтоб пришли те кого хочешь,,, а не кого подсунут
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Garrincha58
1468413217
первая ласточка Лучасточка
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1468413634
Купить Шейдаева, Широкова, Шмолова и... шут с ними.
Ответить
Kos77
1468419499
Трех негров
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Вомбат
1468424243
"Ни одна команда в мире не позволяет себе терять сразу несколько ключевых и опытных футболистов." Судя по тому, что ты говоришь, и что говорят игроки, ты собираешься тренировать Зенит, а не просто ждать конца контракта. Тогда мне жаль тебя. Вопрос - зачем ты пошел в такую команду, Мирча? Ты действительно не знал, что такое Газпром?
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Krasnodar 123
1468427984
МЕССИ СУАРЕСА И ГРИЗМАНА?
Ответить
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