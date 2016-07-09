Денисов должен вернуться на поле в августе

Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили сообщил, что возвращение в общую группу хавбека Игоря Денисова должно состояться в начале следующего месяца.

Напомним, 32-летний игрок сборной России получил травму полуперепончатой мышцы в товарищеском поединке со сборной Сербии (1:1) пятого июня, в результате чего не смог принять участия в составе национальной команды в чемпионате Европы-2016.

«Восстановление идет по плану. Денисов работает индивидуально с тренером по реабилитации, с физиотерапевтом. Мы сделали дополнительно обследование, на сегодняшний день все проходит без осложнений, мышца заживает.

Когда ждать возвращения Денисова в общую группу? Рассчитываем, что в начале августа», – сказал Ярдошвили.