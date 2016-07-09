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Денисов должен вернуться на поле в августе

9 июля 2016, 17:21
3

Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили сообщил, что возвращение в общую группу хавбека Игоря Денисова должно состояться в начале следующего месяца.

Напомним, 32-летний игрок сборной России получил травму полуперепончатой мышцы в товарищеском поединке со сборной Сербии (1:1) пятого июня, в результате чего не смог принять участия в составе национальной команды в чемпионате Европы-2016.

«Восстановление идет по плану. Денисов работает индивидуально с тренером по реабилитации, с физиотерапевтом. Мы сделали дополнительно обследование, на сегодняшний день все проходит без осложнений, мышца заживает.

Когда ждать возвращения Денисова в общую группу? Рассчитываем, что в начале августа», – сказал Ярдошвили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Россия Денисов Игорь
Комментарии (3)
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Алания ни кому продавал
1468081245
Денисов лишить Динамо, он должен РФПЛ
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koli4ka
1468087333
Усё правильна- сенокос в полях в августе самый значимый...
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ДСА
1468130055
Денисов посмотрит со стороны за успехами клуба в ФНЛ.
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