«Ювентус» не получал от «МЮ» предложения по Погба

«Ювентус» не получал от «Манчестер Юнайтед» предложения о приобретении полузащитника Поля Погба. Напомним, ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» предложили «бьянконери» 100 миллионов фунтов за трансфер 23-летнего игрока сборной Франции.

Также по информации некоторых источников, сам футболист хочет продолжить карьеру в «Реале» под руководством своего соотечественника Зинедина Зидана.

В минувшем розыгрыше Серии А Погба принял участие в 35 встречах, забив восемь голов и сделав 12 результативных передач.