Райола получит 25 миллионов, если Погба перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил известный спортивный журналист Гильем Балаге.

«С Погба давно контактирует «Реал» и лично Зинедин Зидан, но «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за него гораздо большие деньги. Английский клуб предлагает 100 миллионов евро, 25 из которых получит агент Поля Мино Райола. Самому Погба намерены предложить 15 миллионов в год.

В «Реале» считают, что это сумасшедшие цифры за француза, поэтому он вряд ли окажется в Мадриде. По всей вероятности, Погба перейдет в «МЮ», – сказал Балаге.