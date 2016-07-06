Широков готов завершить карьеру

Полузащитник Роман Широков готов завершить профессиональную карьеру в случае, если не получит в текущее межсезонье достойного предложения.

«Я пришел к выводу: если мне не удастся найти достойный вариант продолжения карьеры игрока, то лучше закончить и найти работу в России и не терять все контакты. Играть не так много осталось, ну года два-три я поиграю, а дальше что? Для меня сейчас деньги не самое важное, у меня есть другие стимулы. Там публикуют зарплаты. Все могут посмотреть – все в открытом доступе, и я не думаю, что только лишь из-за денег стоит уезжать», – заявил Широков.

Напомним, Широков покинет ЦСКА, так как в клубе не готовы делать ставку на него в предстоящем сезоне.