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Широков готов завершить карьеру

6 июля 2016, 10:43
13

Полузащитник Роман Широков готов завершить профессиональную карьеру в случае, если не получит в текущее межсезонье достойного предложения.

«Я пришел к выводу: если мне не удастся найти достойный вариант продолжения карьеры игрока, то лучше закончить и найти работу в России и не терять все контакты. Играть не так много осталось, ну года два-три я поиграю, а дальше что? Для меня сейчас деньги не самое важное, у меня есть другие стимулы. Там публикуют зарплаты. Все могут посмотреть – все в открытом доступе, и я не думаю, что только лишь из-за денег стоит уезжать», – заявил Широков.

Напомним, Широков покинет ЦСКА, так как в клубе не готовы делать ставку на него в предстоящем сезоне.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (13)
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Kosmotoga
1467792693
Широкова конечно можно поблагодарить он не раз выручал команду.Но как болельщика сборной мне он всегда был противен. Прежде всего своими грязными неуважительными интервью к сопернику, этакая пафосность. Гимн сборной не поёт никогда всё время на адекватную критику в его адрес отвечает очень агрессивно.И на поле не выкладывается.Так что не расстроюсь если прямо сейчас рома завершит карьеру.
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westerose
1467793336
Широков играет ради бобла. Проблема российских футболистов в том, что они не любят футбол. Несчастным за деньги приходится заниматься нелюбимым делом...
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yorgenbarenz
1467793574
,Да-да,и пусть канает !
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Pro100Kid
1467794248
Это было бы логично и вовремя. Широков вполне бы мог стать экспертом на ТВ.
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Вомбат
1467797439
Правильно, в ФНЛ есть лимит на новые зарплаты, а в РФПЛ он уже никому не нужен. На самом деле надо было уходить еще в декабре.
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lim0n7
1467799157
Давно пора!
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fadda
1467800200
Мог и не начинать карьеру,ёпта !)
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nemolod
1467807052
Просто надо себя объективно оценить,поумерить финансовый аппетит и тогда 5-7 клубов на сезон уж точно предложат поиграть,причем в основе!
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koli4ka
1467814050
А на что оно еще способно кроме попи..деть???
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plehanov6
1467817562
уже не первый сезон видно, что он давит на клубы своим "авторитетом". его подписывают, а выхлоп - на уровне "0"!!!
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