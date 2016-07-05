Маслов: «Будем рады видеть Широкова в «Амкаре»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что пермский клуб будет рад видеть в своем составе полузащитника сборной России Романа Широкова. Соглашение игрока, которому завтра исполнится 35 лет, с ЦСКА подошло к концу и, вероятно, продлено не будет.

– Если Роман согласится на предложение и условия «Амкара», будем рады его видеть.

– А условия контракта?

– Условия самые скромные в Премьер-лиге.

– Неужели по случаю даже на шампанское не хватит?

– Не уверен, что Роман пьет шампанское.