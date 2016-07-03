Венгер: «Не знаю, чем займусь по истечении контракта с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что вполне может возглавить сборную Англии по истечении срока своего контракта с «канонирами». Напомним, соглашение французского специалиста с красно-белыми действует до лета 2017-го года.

«Мой контракт с «Арсеналом» действует до 2017-го года, а всегда уважительно относился к своим контрактам. Тем не менее, я еще не определился, чем займусь после того, как мое соглашение подойдет к концу.

Сборная Англии? Для любого тренера работа в национальной команде является интересным вызовом. В команде собрано множество молодых футболистов, способных прогрессировать», – цитирует Венгера beIN Sports.

Отметим, что предыдущий наставник англичан Рой Ходжсон подал в отставку после вылета «львов» в 1/8 финала Евро-2016 от сборной Исландии.