Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Венгер: «Не знаю, чем займусь по истечении контракта с «Арсеналом»

Венгер: «Не знаю, чем займусь по истечении контракта с «Арсеналом»

3 июля 2016, 10:29
5

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что вполне может возглавить сборную Англии по истечении срока своего контракта с «канонирами». Напомним, соглашение французского специалиста с красно-белыми действует до лета 2017-го года.

«Мой контракт с «Арсеналом» действует до 2017-го года, а всегда уважительно относился к своим контрактам. Тем не менее, я еще не определился, чем займусь после того, как мое соглашение подойдет к концу.

Сборная Англии? Для любого тренера работа в национальной команде является интересным вызовом. В команде собрано множество молодых футболистов, способных прогрессировать», – цитирует Венгера beIN Sports.

Отметим, что предыдущий наставник англичан Рой Ходжсон подал в отставку после вылета «львов» в 1/8 финала Евро-2016 от сборной Исландии.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Англия Венгер Арсен
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Marvianu
1467532980
Полуфинал обеспечен)
Ответить
Zeff
1467537945
Сб.Англии стала весьма посредственной командой. Даже с нашими ничейку еле выцарапали. А всё безлимитщина.
Ответить
гость shuh
1467547647
Арсен заслуживает добрых слов удачи ему где бы он не работал. Он больше джентельмен чем Англичане по характеру.
Ответить
Pro100Kid
1467620599
Было бы интересно посмотреть на работу Арсена в сборной Англии. Удачи ему!
Ответить
Dodik1991
1467698127
Лучше бы продлил контракт с пушкарями... Посмотреть чего еще нового принесёт француз в нашу команду. А ведь немало достижении именно по его работе мы достигли...
Ответить
Главные новости
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
1
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
5
Все новости
Все новости
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
Вчера, 21:09
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
Вчера, 18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
Вчера, 17:46
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
Вчера, 10:06
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+