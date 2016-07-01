Полоз ведет переговоры с «Ростовом» о продлении контракта

Полузащитник Дмитрий Полоз ведет переговоры с «Ростовом», за который он выступает с 2012 года, о продлении контракта. Кроме этого, у него есть предложения от других команд. Его контракт с клубом истек 30 июня 2016 года.

«Действительно, у меня закончился контракт. Сейчас ведем переговоры прежде всего с «Ростовом» о продлении. Но есть предложения и от других клубов. Пока сказать больше нечего», – сказал Полоз.

В прошедшем сезоне футболист сыграл за «Ростов» 30 матчей, в которых забил семь голов и выполнил шесть результативных передач. В составе ростовской команды футболист завоевал Кубок России (2014) и стал обладателем серебряных медалей чемпионата страны (2016).