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Полоз ведет переговоры с «Ростовом» о продлении контракта

1 июля 2016, 13:06
4

Полузащитник Дмитрий Полоз ведет переговоры с «Ростовом», за который он выступает с 2012 года, о продлении контракта. Кроме этого, у него есть предложения от других команд. Его контракт с клубом истек 30 июня 2016 года.

«Действительно, у меня закончился контракт. Сейчас ведем переговоры прежде всего с «Ростовом» о продлении. Но есть предложения и от других клубов. Пока сказать больше нечего», – сказал Полоз.

В прошедшем сезоне футболист сыграл за «Ростов» 30 матчей, в которых забил семь голов и выполнил шесть результативных передач. В составе ростовской команды футболист завоевал Кубок России (2014) и стал обладателем серебряных медалей чемпионата страны (2016).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы Ростов Полоз Дмитрий
Комментарии (4)
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vgarakh
1467374018
Надо оставлять, пацан хороший!!!
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Pro100Kid
1467377132
Правильно. С таким тренером грех не работать дальше. Глядишь и до сборной дорастет под опекой такого специалиста
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Black Giz
1467446975
Плохо будет если уйдет.
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Kurp
1467451520
Надо остаться
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