Бентеке обойдется «Кристал Пэлас» в 30 миллионов

«Кристал Пэлас» заинтересован в приобретении форварда «Ливерпуля» Кристиана Бентеке. Он должен стать заменой нападающего «Марселя» Миши Батшуайи, переговоры с которым сорвались. «Ливерпуль» готов продать 25-летнего футболиста сборной Бельгии за сумму не менее чем в 30 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что в прошлом году «Ливерпуль» выкупил игрока у «Астон Виллы» за 32,5 миллиона. В прошедшем сезоне он сыграл в 29 матчах. На его счету девять голов и четыре результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.