Подписание контракта с Венгером будет зависеть от результатов «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» планирует продлить соглашение с главным тренером команды Арсеном Венгером на два года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2017 года. Возможное продление соглашения с 66-летним французом зависит от результатов на старте будущего сезона.

Кроме того, известно об интересе к Венгеру со стороны Футбольной ассоциации Англии. Функционеры рассматривают его кандидатуру в качестве замены покинувшего пост главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.

Отметим, что в прошедшем сезоне «Арсенал» завершил чемпионат на второй строчке в турнирной таблице.