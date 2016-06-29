Орлов: «Зенит» вовремя продал Халка»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил решение «Зенита» отпустить форварда Халка в Китай.

«Когда Луческу пришел, он ведь не сказал, что Халк ему нужен обязательно. Виллаш-Боаш мог бы занять жесткую позицию: давайте его и Витселя оставлять. Сейчас клуб может на продаже этих игроков заработать. Промедление в одно трансферное окно – и цена на них упадет, это очевидно. Поэтому продавать нужно на пике. Футбол – это ведь бизнес. Сколько же спонсоры могут кормить клубы, когда-то ведь это должно закончиться. Португальцы за счет продажи игроков и живут, ведь у них нет ни газа, ни нефти. «Зенит» им заплатил как раз за Халка и Витселя 100 миллионов евро.



Если, например, Халка удастся продать, как пишут, за 50 или 55 миллионов евро, нужно будет снять шляпу перед теми, кто со стороны «Зенита» договорился с китайским клубом. Это почти та же сумма, за которую игрока приобрели, но в течение четырех лет Халк же и пользы столько приносил! С уходом таких мастеров, особенно Халка, конечно же, потеряется зрелищность. Но это решение клуба, и болельщикам нужно его принять», — заявил он.

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