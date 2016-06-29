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Орлов: «Зенит» вовремя продал Халка»

29 июня 2016, 10:58
30

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил решение «Зенита» отпустить форварда Халка в Китай.

«Когда Луческу пришел, он ведь не сказал, что Халк ему нужен обязательно. Виллаш-Боаш мог бы занять жесткую позицию: давайте его и Витселя оставлять. Сейчас клуб может на продаже этих игроков заработать. Промедление в одно трансферное окно – и цена на них упадет, это очевидно. Поэтому продавать нужно на пике. Футбол – это ведь бизнес. Сколько же спонсоры могут кормить клубы, когда-то ведь это должно закончиться. Португальцы за счет продажи игроков и живут, ведь у них нет ни газа, ни нефти. «Зенит» им заплатил как раз за Халка и Витселя 100 миллионов евро.

Если, например, Халка удастся продать, как пишут, за 50 или 55 миллионов евро, нужно будет снять шляпу перед теми, кто со стороны «Зенита» договорился с китайским клубом. Это почти та же сумма, за которую игрока приобрели, но в течение четырех лет Халк же и пользы столько приносил! С уходом таких мастеров, особенно Халка, конечно же, потеряется зрелищность. Но это решение клуба, и болельщикам нужно его принять», — заявил он.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Орлов Геннадий
Комментарии (30)
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Kos77
1467187298
Еще бы Орлова вовремя продать))
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Басмачи
1467187944
БРОВО ЗЕНИТ !!!
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GM
1467189428
А болельщики Зенита могут снять не только шляпу, но и штаны ;)
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Vasilii1958
1467189637
Милер по купаит за народныи деньги а продпет оставляит и х сибе уй дет путин и ни будет газпрома орлова и миллера и уды вы все
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hunta
1467190724
Орлов всем открыл глаза на чём держится ВВП Португалии..., да и правда, если нефти и газа нет - один выход торговля рабами...., т.е. футболистами...
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ViktorMG
1467191118
В это и проблема. Плевать на футбол, главное деньги. Халк хоть отрабатывал честно, а сколько приезжают и просто отбывают номер получая очень приличную зарплату. Пока будет такая политика и бизнес, никакого футбола в России не будет.
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КАРАТ
1467192288
Халк ушел, а кто будет с сейфом и в шубе по полю бегать , как в рекламе согаз?
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rubinovyi2
1467192698
" ...но в течение четырех лет Халк же и пользы столько приносил..." Ага,а играл он бесплатно,за еду...
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talgatnurzhanov2006
1467192980
после продажи халка дзюба забивать даже в свои ворота перестанет, прогноз: через пол года дзюбу выставят на трансфер
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DIDI 23
1467194192
Орлов попросил болельщиков принять... Ценное предложение. Пойду приму грамм 200.
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