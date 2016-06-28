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Бердыев может покинуть «Ростов» в любое время

28 июня 2016, 15:47
16

Курбан Бердыев может оставить пост главного тренера «Ростова» до старта нового сезона. В новом контракте специалиста с клубом есть пункт, по которому Бердыев имеет право прекратить сотрудничество в любое время в одностороннем порядке. При этом специалист не будет нести финансовых обязательств за преждевременное расторжение соглашения.

Ранее сообщалось, что представители РФС вышли на связь с Бердыевым, который может стать новым главным тренером сборной России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (16)
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vladimir-7
1467118602
Бердыр в сборной ноль и чего за него зацепились?
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zenitforever2015
1467118680
Вот это номер.....
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Totti11
1467119128
Это лживая инфа!!!
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Hren
1467119942
Бердыев- хороший тренер
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Димон Алма-Ата
1467125914
Он мужик, не кинет вообщем Ростов.
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Саня БУБА
1467129077
.....сейчас такие предложения всем разослали....и бышовцу, и ярцеву, и газзаеву и даже карпину.......скоро состоится заседание с приглашением ведущих экспертов россии, всех послушают и вынесут коллегиальное решение - кого ставить из тех, кто утвердительно ответил на предложение, либо будут рассматривать другие кандидатуры (пелегрини, адвокаат, хиддинк и т.д. по старому откатному сценарию от мутко)
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meiram
1467137151
Если бы по совместительству было бы прекрасно для "Ростова",сборной России и для всех!
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sargassov
1467175469
Было бы интересно посмотреть его в сборной, возможно ли сытую цсковско-зенитовскую подробку научить играть?!
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yaran56
1467180415
Если и уходить Бердыеву с Ростова то только за рубеж, Турция , Испания, Азербайжан. Здесь только ждет потеря квалификации, улюлюкания завистников,потеря драгоценного времени в силу возроста, большие разочарования и необъективная критика.
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a-rakhmatov
1467188684
Может, но не надо....он очень нужен Ростову!
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