Бердыев может покинуть «Ростов» в любое время

Курбан Бердыев может оставить пост главного тренера «Ростова» до старта нового сезона. В новом контракте специалиста с клубом есть пункт, по которому Бердыев имеет право прекратить сотрудничество в любое время в одностороннем порядке. При этом специалист не будет нести финансовых обязательств за преждевременное расторжение соглашения.

Ранее сообщалось, что представители РФС вышли на связь с Бердыевым, который может стать новым главным тренером сборной России.

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