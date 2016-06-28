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В среду утром Халк прилетит в Шанхай

28 июня 2016, 09:39
42

Нападающий сборной Бразилии и «Зенита» Халк близок к переходу в китайский «Шанхай Теллэйс». В среду утром по местному времени бразилец прилетит в Шанхай и пройдет медобследование в клубе. В «Шанхай Теллэйс» подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее сообщалось о согласии 29-летнего футболиста принять предложение китайского клуба. Сумма компенсации составит около 55 миллионов евро.

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит
Комментарии (42)
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СЛАВА 81
1467096638
Сказка Дзюбы уходит в никуда.
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nemolod
1467097748
От Шанхая до Бразилии гораздо ближе,да и в разы теплее!
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андрей андреев
1467097955
Дзюба в шоке
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Lenin26
1467099001
Б...лять просто слов нет.теперь будет очень сложно,надеюсь молодёжь всё таки заиграет ибо на Дзюбу и Кокорина НАДЕЖДЫ НЕ КАКОЙ!!!Буду надеяться что у Шатов получиться взять лидерство в атаке.
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андрей андреев
1467100455
Норм.футболисты хотят в Европу,а весь шлак в Эмираты и Китай
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ewgen1986
1467100646
Дзюбу сразу можно продавать не думая без Халка и Витселя он полный 0.
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Басмачи
1467101971
Срочно надо продать за такие деньги это бизнес ,,,,,,,,,,,
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zadira56
1467103541
И кто теперь будет попадать в Дзюбу,что бы мячи в ворота рикошетили? Как бы там не было,но Вагнер Лав и Халк доставили массу положительных эмоций всем истинным российским болельщикам! Будь здоров и удачлив!
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ViktorMG
1467105019
Зенит без Халка это пожалуй совсем другой Зенит. Что может Дзюба без Халка мы видели.
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Андрей Ермошин
1467106985
Если Луческу до начала чемпионата не приобретет двух-трех неплохих игроков атакующего плана, Зениту в этом сезоне не поздоровится, ведь без Халка и Витселя, остальные игроки опустятся ниже плинтуса.
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