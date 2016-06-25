Зинченко: «Не чувствую себя звездой после поездки на чемпионат Европы»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко рассказал о том, каким выдалось знакомство с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.



«Мы с Гончаренко разговаривали о том, как проходило Евро. Пообщались о подготовке и дальнейших планов.



Чувствую ли себя звездой после поездки на чемпионат Европы? Ни капли. А слухи об интересе со стороны западных клубов не давят, а лишь мотивируют», — заявил украинец.



Напомним, что СМИ сообщали об интересе к Зинченко со стороны дортмундской «Боруссии».

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