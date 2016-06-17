Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин: «В будущем хочу выступать за сборную России и поиграть в европейском клубе»

Зобнин: «В будущем хочу выступать за сборную России и поиграть в европейском клубе»

17 июня 2016, 16:17
9

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что в будущем хотел бы добиться больших побед в составе красно-белых.

«У «Спартака» полный стадион, отличная атмосфера и болельщики, которые гонят команду вперед. Все прекрасно. Наблюдал за «Спартаком» почти в каждом туре. Мне импонирует эта игра, и буду стараться влиться в нее по максимуму. Я все прекрасно понимаю, буду стараться показывать максимум.

Чья игра мне импонирует? Нравится, как играет Погба. Считаю, что у меня все впереди. В будущем хочу поиграть в Европе, выступать за сборную России. Надеюсь, буду прогрессировать со «Спартаком» и добиваться больших побед, а также радовать болельщиков», – сказал Зобнин.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Погба Поль
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ФК Зенит всея Руси
1466170184
Хочешь - перехочешь. Сгниёшь на пятых-шестых местах. Ваш удел -- скрести по дну и глотать пыль за хорошими командами.
Ответить
neveldomha
1466170819
Фантазер в ромбе.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1466171075
хрю - хрю! Еще будем чемпионами! )
Ответить
ManUtd-Volgograd
1466171542
Если хочешь, зачем в Спартак перешел? Там только деградируют футболисты. Глупый Ромка!
Ответить
Diman67
1466182471
парень не дурак! сечёт куда попал. ещё перейти не успел, а уже мечтает свалить))))
Ответить
subbotaspartak
1466182781
Прекрасное далёко не будь к нему жестоко, Но путь туда в далёко лежит через сейчас. Ты в Спартаке не первый, побереги нам нервы, Чего нибудь добейся надолго, не на час...
Ответить
OLEGTI
1466191356
нужно было уходить
Ответить
Главные новости
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
3
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
3
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Все новости
Все новости
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
3
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
3
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
2
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
1
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
6
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
2
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
1
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
3
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+