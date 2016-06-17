Зобнин: «В будущем хочу выступать за сборную России и поиграть в европейском клубе»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что в будущем хотел бы добиться больших побед в составе красно-белых.

«У «Спартака» полный стадион, отличная атмосфера и болельщики, которые гонят команду вперед. Все прекрасно. Наблюдал за «Спартаком» почти в каждом туре. Мне импонирует эта игра, и буду стараться влиться в нее по максимуму. Я все прекрасно понимаю, буду стараться показывать максимум.

Чья игра мне импонирует? Нравится, как играет Погба. Считаю, что у меня все впереди. В будущем хочу поиграть в Европе, выступать за сборную России. Надеюсь, буду прогрессировать со «Спартаком» и добиваться больших побед, а также радовать болельщиков», – сказал Зобнин.

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