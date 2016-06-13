«Вильрреал» заплатит шесть миллионов евро за 50% прав на Черышева

«Вильярреал» приобретет 50 процентов прав на хавбека «Реала» Дениса Черышева. Изначально мадридский клуб требовал за переход россиянина восемь миллионов евро, однако руководству «желтой субмарины» удалось сбить цену до шести миллионов. При этом было принято решение о разделении прав на игрока. В случае последующей перепродажи полузащитника «сливочные» получат 50 процентов от сделки

Черышев уже защищал цвета «Вильярреала» на правах аренды в сезоне-2014/15. Напомним, первую часть минувшего сезона россиянин провел в составе «Реала», однако в зимнее трансферное окно отправился в аренду в «Валенсию», за которую сыграл в Примере семь матчей и забил три гола.