В Марселе продолжаются столкновения между россиянами и англичанами

В Марселе, где в 22:00 состоится матч между Россией и Англией, продолжаются беспорядки. В центре города около 15 российских болельщиков напали на группу британцев из 100 человек. В ответ англичане бросались бутылками. В итоге пострадали четыре английских фаната.
Ранее в Старом порту англичане забросали бутылками полицейских, которые применили слезоточивый газ и дымовые шашки.
Напомним, англичане периодически устраивают беспорядки в Марселе еще с 9 июня.
«Примите участие в Конкуре прогнозов и выиграйте один из 100 призов»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ТАСС