В Марселе продолжаются столкновения между россиянами и англичанами

В Марселе, где в 22:00 состоится матч между Россией и Англией, продолжаются беспорядки. В центре города около 15 российских болельщиков напали на группу британцев из 100 человек. В ответ англичане бросались бутылками. В итоге пострадали четыре английских фаната.

Ранее в Старом порту англичане забросали бутылками полицейских, которые применили слезоточивый газ и дымовые шашки.

Напомним, англичане периодически устраивают беспорядки в Марселе еще с 9 июня.

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