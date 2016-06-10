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Судьи РФПЛ требуют публичных извинений от Слуцкого

10 июня 2016, 21:29
16

Судьи РФПЛ написали открытое письмо, в котором требуют от главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого публичных извинений за слова, сказанные в эфире «Матч ТВ». Напомним, наставник заявил, что российских арбитров «можно бить».

«Расцениваем данные высказывания Слуцкого как абсолютно неприемлемые по всем аспектам, в том числе – морально-этическим.

В случае отсутствия публичных извинений со стороны Слуцкого мы оставляем за собой право обратиться к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой вынести высказывания Слуцкого на рассмотрение комитета по этике», – говорится в письме арбитров РФПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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PESHES
1465583813
наших арбитров надо бить каждый день по утрам, чтобы не расслаблялись
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PESHES
1465584088
Не одного публичного извинения от судей я в этом году не припомню
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KorolShut
1465584165
их не можно а нужно, и не просто бить, а лупить, и рублем наказывать, а лучше учить и проверять постоянно
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mdu86
1465586249
Их не то что бить, их расстреливать нужно!
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Диктор
1465587465
Да просто вздрючти его команду в следующем сезоне и все.
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талхк
1465588874
вас нужно пиздеть ссаной тряпкой за такое судейство. не нойте твари.
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ljrljr0505
1465590449
правильно Слуцкий сказал. их лупить надо.
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roman230582
1465591012
Народ на стороне Слуцкого
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cska-62
1465593282
А вот это мне уже очень не нравится… Хоть я и являюсь, вероятно, одним из самых беспощадных критиков Слуцкого как клубного тренера… Зачем накануне матчей сборной России накалять страсти? Сначала откровения Романа Адамова о рукоприкладстве Слуцкого, теперь вот обращение целого коллектива судей РФПЛ по поводу высказываний главного тренера сборной… А пораньше или попозже с этим всем нельзя было разобраться? Или по какой-то очень странной причине у судей РФПЛ «кипит их разум возмущённый» именно во время матчей на ЕВРО-2016? А в остальное время он не «кипит», а охлаждается? Я очень высокого мнения о квалификации наших судей… Даже самые одиозные из них умеют прекрасно судить… Но я крайне сомневаюсь в добросовестности многих судей… И жертвами, и бенефициарами предвзятого судейства и даже очевидного судейского произвола были у нас в разное время и ЦСКА, и «Зенит», и «Спартак», да и многие другие команды… Так может все разбирательства стоит всё-таки отложить до окончания ЕВРО-2016? И не накалять страсти именно сегодня накануне важнейших матчей нашей сборной? Мне неоднократно приходилось писать о том, что Слуцкий – дипломат. Он, Гинер и Бабаев каким-то образом сумели погасить конфликты в команде или, как минимум, не дать им выплеснуться на публику… Чем не могут похвастаться конкуренты ЦСКА в РФПЛ… Так дайте этому дипломату спокойно поработать во Франции! Работа тренера сборной в корне отличается от работы тренера в клубе… Тренер сборной вызывает из клубов уже готовых игроков, готовит их к конкретному турниру, выбирает игровые схемы лишь на несколько матчей и ставит перед каждым игроком конкретные задачи… Он не решает со сборной стратегические задачи клубной команды на сезон, не готовит на замену молодёжь и не думает о трансферах и «длине скамейки запасных»… Пусть работает, раз уж назначили! А потом уже разбирайтесь со всякими там его высказываниями или рукоприкладством в далёком прошлом!
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hunta
1465609272
Когда всерьёз обижаются на шутку, то это диагноз..., и, надо,надо бить!
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