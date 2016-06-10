Судьи РФПЛ требуют публичных извинений от Слуцкого

Судьи РФПЛ написали открытое письмо, в котором требуют от главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого публичных извинений за слова, сказанные в эфире «Матч ТВ». Напомним, наставник заявил, что российских арбитров «можно бить».

«Расцениваем данные высказывания Слуцкого как абсолютно неприемлемые по всем аспектам, в том числе – морально-этическим.

В случае отсутствия публичных извинений со стороны Слуцкого мы оставляем за собой право обратиться к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой вынести высказывания Слуцкого на рассмотрение комитета по этике», – говорится в письме арбитров РФПЛ.